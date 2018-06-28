Путин ужесточил наказание за кражу средств с банковских карт

СЕГОДНЯ 00:07 2018-06-28T00:07:53+03:00

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В России ужесточено наказание за кражу денег с банковских карт. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия хищению денежных средств».

Этот документ позволяет банкам на два дня блокировать электронные переводы средств со счетов, а также пластиковые карты, если появляются подозрения, что происходит кража, или деньги снимаются без ведома клиента. После этого кредитная организация связывается с держателем карты по электронной почте и уточняет, давал ли он разрешение на этот перевод. В случае подтверждения, банк сразу обязан снять ограничения.

В пояснительной справке на сайте Кремля говорится, что признаки киберкражи определит Банк России и опубликует на своем сайте. Также регулятор будет вести базу данных о случаях совершения перевода денежных средств без согласия клиента.