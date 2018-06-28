2018-06-28T06:50:04+03:00
Политика

Начальник штаба ВВС Германии сообщил о плачевном состоянии авиапарка

Люфтваффе требуется срочное финансирование для модернизации самолетов
Юлия ДИВЕЕВА
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Немецкий самолет Eurofighter TyphoonНемецкий самолет Eurofighter TyphoonФото: REUTERS
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Авиационный парк военно-воздушных сил Германии (Люфтваффе) находится в плачевном состоянии. Об этом сообщил глава штаба ВВС ФРГ генерал-лейтенант Инго Герхартц.

По его словам, для исправления ситуации требуется срочное финансирования на модернизацию самолетов. Герхартц подчеркнул, что к неутешительным выводам он пришел после тщательной инспекции военно-воздушных объектов и бесед с военнослужащими.

«Самолеты не используют из-за нехватки запасных частей, или даже многие из них уже сняты с производства», - сказал он.

Глава штаба рассказал, что инспекция состояния многоцелевых истребителей Eurofighter заняла вместо полугода - 14 месяцев. Это он назвал неприемлемым, сообщает агентство Reuters.

Герхартц выступил с докладом после заявлений министерства обороны и военного омбудсмена немецкого парламента о значительных пробелах в военной технике и персонале в армии ФРГ. Так в феврале Минобороны указало в своем докладе, что только 39 из 128 самолетов Eurofighter были доступны для обучения и боевого применения в прошлом году, и только 26 из 93 истребителей старшей модели Tornado.

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