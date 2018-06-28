Начальник штаба ВВС Германии сообщил о плачевном состоянии авиапарка
Авиационный парк военно-воздушных сил Германии (Люфтваффе) находится в плачевном состоянии. Об этом сообщил глава штаба ВВС ФРГ генерал-лейтенант Инго Герхартц.
По его словам, для исправления ситуации требуется срочное финансирования на модернизацию самолетов. Герхартц подчеркнул, что к неутешительным выводам он пришел после тщательной инспекции военно-воздушных объектов и бесед с военнослужащими.
«Самолеты не используют из-за нехватки запасных частей, или даже многие из них уже сняты с производства», - сказал он.
Глава штаба рассказал, что инспекция состояния многоцелевых истребителей Eurofighter заняла вместо полугода - 14 месяцев. Это он назвал неприемлемым, сообщает агентство Reuters.
Герхартц выступил с докладом после заявлений министерства обороны и военного омбудсмена немецкого парламента о значительных пробелах в военной технике и персонале в армии ФРГ. Так в феврале Минобороны указало в своем докладе, что только 39 из 128 самолетов Eurofighter были доступны для обучения и боевого применения в прошлом году, и только 26 из 93 истребителей старшей модели Tornado.