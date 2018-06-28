Климатическая катастрофа в России: Ученые предрекли необратимое потепление

СЕГОДНЯ 07:54 2018-06-28T07:54:32+03:00

К настоящему моменту в Арктике уже образовалась "горячая точка", которая губительно влияет на экосистему Баренцева моря

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Норвежские ученые из Открытого университета и Шеффилдского университета в Великобритании предрекли наступление климатической катастрофы в России.

Они провели исследование и обнаружили резкие температурные изменения в северной части Баренцева моря, которые были вызваны образованием в Артике так называемой "горячей точки". Она губительно влияет на экосистему данной части мирового океана, меняя климат на более теплый.

Этому же способствует и низкий уровень поступления пресной воды, образуемой в процессе таяния льдов. При нормальном цикле ледяной покров должен таять, чтобы зимой вновь застыть, но сейчас холодные воды Баренцева моря отступают на север из-за напора теплых атлантических потоков.

Ученые считают, что потепление в данном регионе необратимо. Даже при полном соблюдении Парижского соглашения Баренцево море остается уязвимым.

Между тем, согласно исследованию, ограничение роста температура все же возможно и даже без чрезмерных ограничений на парниковые выбросы, но тогда весьма вероятны другие климатические изменения, которые окажутся непредсказуемыми и весьма опасными для других областей нашей планеты, передает научное издание Natural Climate Change.

Ранее сайт kp.ru пообщался с руководителем программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексеем Кокориным и узнал у него, почему климат в мире так стремительно меняется.