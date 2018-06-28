2018-06-28T12:26:28+03:00
Общество

Названы российские города с самыми упитанными невестами

Выяснилось, что башкирские невесты – самые стройные, а сибирские - самые пышные
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Самые стройные невесты живут в БашкирииСамые стройные невесты живут в БашкирииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Интернет-портал бесплатных объявлений провел любопытный мониторинг и выяснил, в каких российских городах чаще выходят замуж стройные девушки, а в каких представительницы слабого пола с более пышными формами.

Как утверждают специалисты сервиса, это сделать не составило особого труда: достаточно было посчитать количество покупаемых свадебных нарядов для невест и их размеры.

В итоге выяснилось, что наибольшее количество стройных невест живет в Башкирии: самый расхожий размер тут XS (40-42) и S.

В свою очередь, женщин с пышными формами предпочитают чаще брать замуж в Сибири. Самый большой спрос на размер XXL отмечен в Новосибирске и Тюмени (2,6%). А в Омске большой популярностью пользуются платья размеров 46–48 (L), 48–50 (XL) – и тот же XXL (свыше 50-го).

В целом же, по данным ресурса, спрос на свадебные платья за последний год вырос почти на 29%. Первенство принадлежит Волгограду, где зафиксирован настоящий свадебный бум – тут интерес к нарядам для главного торжества в жизни подскочил сразу на 90%. Не сильно отстает от города на Волге столица Башкирии Уфа с приростом в 50% и Москва (+42%). Кстати, в столице России самый популярный размеры платьев – S и М, его ищут около 40% невест, пишет сайт «Дни.ру».

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