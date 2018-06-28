2018-06-28T12:47:04+03:00
Умные вещи

"Яндекс" выпустил "Народную карту" с функцией редактирования знаков и разметок

Для изменения карты достаточно прислать снимки улиц картографам
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Для изменения карты достаточно прислать снимки улиц картографам. Фото: Яндекс.Для изменения карты достаточно прислать снимки улиц картографам. Фото: Яндекс.
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"Яндекс" выпустил приложение "Народная карта", благодаря которой любой желающий сможет принять участие в создании карт. Для этого будет достаточно отправить картографам снимки улиц: например, если пользователь заметил новый знак парковки, которого раньше на улице не было, он может сделать фото, и информация появится в Навигаторе и Яндекс.Картах.

Для того, чтобы картографы получили снимок, нужно просто снимать свой маршрут. Фото будет делаться автоматически каждые две секунды. Новые снимки придут на сервис для редактирования карт, в котором более 20 тысяч любителей картографии регулярно сравнивают новые данные с картами и вносят в нее изменения.

Благодаря компьютерному зрению Яндекс распознает знаки ограничения скорости и парковок, но в будущем планируется расширить его возможности до других знаков и дорожной разметкой.

«Новое приложение — это своего рода сканер, который считывает дорожную информацию, необходимую для карт и навигации. В дальнейшем с помощью приложения можно будет не только делать снимки, но и указывать шлагбаумы, светофоры и дорожные знаки. А в будущем оно будет учитывать любую информацию — вплоть до вывесок и номеров домов», - рассказывает Андрей Стрелков, директор по платформенным решениям геосервисов.

Благодаря приложению Народная карта в сетку дорог уже было внесено 17 тысяч дополнений и изменений в 30 городах страны.

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