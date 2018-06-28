2018-06-28T13:56:07+03:00
Политика

Путин рассказал о выведенных из Сирии за последние дни российских войсках

Об этом глава государства заявил на встрече выпускников военных вузов в Кремле
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россией из Сирийской республики за последние несколько дней было выведено 13 самолётов, 14 вертолётов, а также 1140 человек личного состава. Об этом на встрече выпускников военных вузов в Кремле рассказал президент страны Владимир Путин.

«За последние несколько дней выведено 13 самолётов, 14 вертолётов, 1140 человек личного состава. Все они люди, имеющие опыт и прошедшие испытание боевыми действиями», — цитирует главу российского государства РИА Новости.

Обращаясь к выпускникам Владимир Путин подчеркнул, что всем им пригодится опыт военных операций и отработки самых сложных военных задач, который российские вооруженные силы приобрели в арабской республике.

"И вам, и вашими сослуживцам предстоит в полной мере использовать этот опыт для боевой подготовке личного состава здесь, на территории Российской Федерации, для отработки самых сложных нестандартных задач", — сказал президент.

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