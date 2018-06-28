2018-06-28T14:10:31+03:00
Экономика

Больше всего с 1 июля подорожают тарифы ЖКХ в Санкт-Петербурге и Якутии

В целом по России расценки на коммунальные услуги возрастут на 4%
Евгений ЧЕРНЕНКО
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С 1 июля в России подорожают тарифы ЖКХС 1 июля в России подорожают тарифы ЖКХФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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В России с 1 июля повысятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Как сообщила журналистам директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева, в целом по стране расценки увеличатся на 4%.

«У органов местного самоуправления остается право вводить дополнительные надбавки к этим установленным регионом тарифам. К примеру, если в регионе реализуется инвестиционная программа», — рассказала Светлана Разворотнева.

Касаемо ряда российских регионов, по словам Разворотневой, повышение будет идти опережающими темпами. Наиболее заметный рост будет отмечен в Санкт-Петербурге и Якутии, где он составит выше более 6%. Кроме того, заметное повышение стоит ожидать жителям Башкортостана, Нижегородской, Кемеровской и Кировской областей.

В то же время, директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ отметила, что будет являться фактором снижения квартплаты. С ее слов, это будет повышение энергоэффективности домов.

«Нам нужна тотальная модернизация коммунальной инфраструктуры», - рассказала Разворотнева в интервью «Российской газете».

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