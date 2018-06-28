СЕГОДНЯ 14:40 2018-06-28T15:10:05+03:00

Президент России и глава ФИФА дали старт матчу детской команды, а потом и сами попробовали поразить ворота [фото, видео]

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В четверг, 28 июня, президент России Владимир Путин забил гол в Парке футбола на Красной площади. Вместе с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино он вышел на поле и дал старт матчу детской команды "Тотем".

Вводя мяч в игру, Инфантино дал пас Путину, тот ударил по воротам, но юный вратарь смог поймать мяч.

Затем российский лидер и глава ФИФА прошли к футбольному тренажеру. С первой попытки им не удалось поразить ворота, а со второго раза Путин забил гол. Затем поразить ворота удалось и Инфантино, он заметил: "Один - один".

В матче приняли участие игроки, разделенные на две команды. Одних спортсменов тренировал чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус, вторую - двукратный чемпион мира Роналдо (Бразилия).

Как сообщал сайт kp.ru, футбольный парк открылся в центре Москвы на прошлой неделе, он будет работать до финала чемпионата мира 15 июля.