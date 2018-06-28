В Германии работник предприятия 18 лет подсыпал яд в обеды своих коллег

СЕГОДНЯ 15:38 2018-06-28T15:39:09+03:00

Злоумышленника допрашивают, но он не признается зачем травил коллег Фото: REUTERS

За все это время от отравления тяжелыми металлами погибли более 20 человек

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Настоящего серийного отравителя задержали полицейские немецкого города Шлос‐Голль‐Штукенброк. Работник одного из местных предприятий на протяжении 18 лет незаметно подсыпал своим коллегам в еду сильный яд. В результате таких действий погиб по меньшей мере 21 человек.

Поймать злоумышленника удалось совершенно случайно. Один из его коллег заметил в своем обеде что-то странное и пошел жаловаться охранникам предприятия. В результате было решено посмотреть записи с камер видеонаблюдения. На кадрах ошеломленные мужчины увидели, как 56-летний сотрудник завода высыпает в чужую тарелку с едой некий белый порошок.

Позже экспертиза показала, что вещество являлось сильнодействующим ядом, вызывающим поражение внутренних органов. Узнав об этом, в руководстве компании вспомнили о нескольких десятках инцидентов, когда сотрудники незадолго до выхода на пенсию неожиданно заболевали и умирали. Речь идет, в основном, о раке и сердечных приступах.

Эксперты доказали, что используемые злоумышленником тяжелые металлы могли стать причиной развития данных заболеваний.

Как сообщает Reuters со ссылкой на полицейских. После того, как подозреваемый был задержан, в его доме провели обыск и обнаружили различные токсичные химические вещества, такие как ртуть, свинец и кадмий. Сам мужчина никак не объясняет свои поступки.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что похожий случай произошел в этом году в Таганроге, где инженер оборонного завода Владислав Шульга регулярно подсыпал талий в кулер с водой. В результате отравление получили 30 человек.