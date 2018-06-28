В Грузии Саакашвили заочно приговорили к шести годам лишения свободы

СЕГОДНЯ 18:38 2018-06-28T18:38:45+03:00

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Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили заочно приговорили к шести годам лишения свободы.

Тбилисский городской суд признал его виновным в организации нападения на экс-парламентария Валерия Гелашвили в 2005 году, передает "Интерфакс".

Напомним, на Гелашвили напали в 2005 году. В результате он был госпитализирован с тяжелыми травмами. Позже он обвинил в организации покушения Саакашвили. Одним из свидетелей обвинения была экс-глава парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Она заявила, что лично слышала от Саакашвили о планах нападения на депутата.

Ранее экс-президента приговорили заочно к трем годам лишения свободы по делу об участии в убийстве сотрудника банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году.

При этом бывший президент Грузии, а также экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили последние годы живет за пределами Грузии.