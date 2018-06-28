2018-06-28T18:38:45+03:00
В мире

В Грузии Саакашвили заочно приговорили к шести годам лишения свободы

Бывшего президента признали виновным в организации нападения на экс-депутата парламента
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Экс-президент Грузии Михаил СаакашвилиЭкс-президент Грузии Михаил СаакашвилиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили заочно приговорили к шести годам лишения свободы.

Тбилисский городской суд признал его виновным в организации нападения на экс-парламентария Валерия Гелашвили в 2005 году, передает "Интерфакс".

Напомним, на Гелашвили напали в 2005 году. В результате он был госпитализирован с тяжелыми травмами. Позже он обвинил в организации покушения Саакашвили. Одним из свидетелей обвинения была экс-глава парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Она заявила, что лично слышала от Саакашвили о планах нападения на депутата.

Ранее экс-президента приговорили заочно к трем годам лишения свободы по делу об участии в убийстве сотрудника банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году.

При этом бывший президент Грузии, а также экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили последние годы живет за пределами Грузии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На Московской бирже выросли акции "Полюса" на фоне новостей по делу Керимова
Apple и Samsung прекратили семилетний патентный спор
Зафиксирован резкий рост цен на билеты в Хельсинки в день встречи Путина и Трампа
Президент Финляндии намерен обсудить с Путиным и Трампом ситуацию на Балтике и в Арктике
Во Франции сняли обвинения с российского сенатора Керимова
В Греции 55-летнюю россиянку унесло в море на надувном матрасе на 14 часов
Бывший епископ из Канады приговорен к домашнему аресту из-за 149 детей от 24 жен
Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия космической отрасли
Трамп призвал ФБР проверить связи Хиллари Клинтон и России
Суд Швеции оставил жалобу "Нафтогаза" по приостановке решения Стокгольмского арбитража в отношении "Газпрома" без удовлетворения
Посол РФ в США: Россия стремится ко всеобщему ядерному разоружению
Гидрометцентр: дожди, грозы и сильный ветер ожидаются на выходных
Макрон: Евросоюз не будет подчиняться чьим-либо указам в сфере торговли
Украинский омбудсмен не смогла попасть в колонию к режиссеру Сенцову
Медведев поздравил Бодрова-старшего с 70-летием
В Германии работник предприятия 18 лет подсыпал яд в обеды своих коллег
Московская уполномоченная по правам человека после аварии в центре столицы попала в больницу
Акционеры «Совхоза имени Ленина» потребовали от Павла Грудинина отменить передачу земли
Встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля
Fox News: встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки
"Идеально для спокойных переговоров ": Пушков прокомментировал выбор Хельсинки местом встречи Путина и Трампа
Самыми расточительными болельщиками на ЧМ-2018 названы американцы и китайцы
В Индии самолет упал на жилой квартал, есть погибшие
Московские школы станут водить учеников в театр не менее раза в год