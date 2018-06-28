2018-06-28T20:14:23+03:00
Общество

"Интер РАО" вывело из правления обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан

Карина Цуркан ранее была арестована до 13 августа
Екатерина БОЛГОВА
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Карина ЦурканКарина ЦурканФото: ВКонтакте
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Совет директоров "Интер РАО" вывел из правления Карину Цуркан, которую обвиняют в шпионаже.

Напомним, ранее Цуркан была арестована до 13 августа. Ее обвиняют по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

В "Интер РАО" также были произведены другие кадровые перестановки. В частности, членом правления, курирующего взаимодействие с органами госвласти стал глава блока стратегии и инвестиций ПАО "Интер РАО" Ильнар Мирсияпов. Его место займет Алексей Маслов, занимавший должность директора по стратегии в блоке стратегии и инвестиций.

"Перед обновленной командой поставлена задача существенно повысить эффективность работы активов группы в ходе реализации масштабной программы модернизации тепловой энергетики, внедрения механизмов эталонного сбыта и альтернативной котельной и других вызовов, которые сегодня стоят перед "Интер РАО", - заявил глава правления "Интер РАО" Борис Ковальчук, передает ТАСС.

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Карина Цуркан передавала иностранным спецслужбам данные о снабжении электроэнергией южного полуострова и Донецка с Луганском (подробности).

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