2018-06-28T20:51:49+03:00
Политика

Кабмин обязал провайдеров хранить трафик пользователей в течение полугода

Постановление правительства вступит в силу с 1 июля
Екатерина БОЛГОВА
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Правительство обязало провайдеров хранить трафик полгодаПравительство обязало провайдеров хранить трафик полгодаФото: Иван ВИСЛОВ
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Кабмин обязал интернет-провайдеров хранить трафик пользователей в течение полугода. Об этом сообщается в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

Документ вступит в силу с 1 июля, он направлено на реализацию "пакета Яровой". Отмечается, что храниться должны голосовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие сообщения пользователей.

Напомним, так называемый "пакет Яровой" - пакет антитеррористических законов - был подписан президентом России в июле 2016 года. Согласно документам, операторы связи обязаны хранить данные сообщений пользователей для предоставления по запросу спецслужб.

В апреле текущего года кабмин утвердил правила хранения трафика пользователей для провайдеров. С 1 октября 2018 года компании будут в полном объеме хранить трафик за последние 30 суток, а далее в течение пяти лет увеличивать объемы серверов на 15% каждый год.

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