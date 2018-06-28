Кабмин обязал провайдеров хранить трафик пользователей в течение полугода

СЕГОДНЯ 20:51 2018-06-28T20:51:49+03:00

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Кабмин обязал интернет-провайдеров хранить трафик пользователей в течение полугода. Об этом сообщается в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

Документ вступит в силу с 1 июля, он направлено на реализацию "пакета Яровой". Отмечается, что храниться должны голосовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие сообщения пользователей.

Напомним, так называемый "пакет Яровой" - пакет антитеррористических законов - был подписан президентом России в июле 2016 года. Согласно документам, операторы связи обязаны хранить данные сообщений пользователей для предоставления по запросу спецслужб.

В апреле текущего года кабмин утвердил правила хранения трафика пользователей для провайдеров. С 1 октября 2018 года компании будут в полном объеме хранить трафик за последние 30 суток, а далее в течение пяти лет увеличивать объемы серверов на 15% каждый год.