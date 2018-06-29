Умер американский писатель-фантаст Харлан Эллисон

СЕГОДНЯ 01:57 2018-06-29T02:27:26+03:00

Американский писатель-фантаст Харлан Эллисон за полвека написал более двух тысяч рассказов, эссе, очерков и статей (Лос-Анджелес, 1986 год). Фото: Wikipedia

О том, что на 85-м году жизни умер известный писатель Харлан Эллисон, сообщила жена литератора

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В четверг, 28 июня, ушел из жизни известный американский писатель-фантаст Харлан Эллисон, автор более двух тысяч рассказов, эссе, очерков и статей. Месяц назад, 27 мая, ему исполнилось 84 года. Харлан Эллисон умер во сне.

О смерти писателя на своей странице в Twitter сообщила юрист, фотограф и специалист по защите авторских прав Кристин Валада со ссылкой на супругу литератора, Сьюзан Эллисон.

«Сьюзан Эллисон попросила меня объявить о том, что писатель Харлан Эллисон скончался во сне сегодня утром. «Короткое время я был здесь и короткое время я имел значение», - написала она, указав годы жизни фантаста: с 1934 по 2018.

Кристин Валада добавила, что сейчас идёт подготовка к похоронам.

Стоит отметить, что Харлан Эллисон рос в небогатой американо-еврейской семье, причем с детства страдал из-за небольшого роста (164 см) и всю жизнь пытался доказать, что он чего-то стоит.

Писать начал в 50-х годах прошлого века, считается одним из самых плодовитых литераторов в мире. Из-за своей несдержанности в высказываниях, склонности к эпатажным выходкам и любви к свободе нажил немало врагов. Так, в юности его выгнали из университета за оскорбление профессора по литературе, который заявил, что у Эллисона нет таланта и ему не стоит писать. Начинающий писатель очень обиделся и наговорил лишнего, после чего его отчислили.

Однако своим творчеством Эллисон доказал, что талантлив. Он один из самых титулованных лауреатов премий по научной фантастике, обладатель множества самых различных литературных наград. Самым известным его произведением считается рассказ «У меня нет рта, но я должен кричать».