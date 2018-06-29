Саммит ЕС принял решение продлить санкции против РФ на полгода

СЕГОДНЯ 07:22 2018-06-29T07:22:55+03:00

По словам источника в Совете Евросоюза, дискуссия по этому вопросу была «очень короткой»

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В пятницу, 29 июня, появилась информация о том, что лидеры стран-членов Евросоюза приняли решение продлить антироссийские экономические санкции. Как выяснилось, в ходе саммита в Брюсселе состоялась «очень короткая» дискуссия по России, Украине и минским соглашениям, итогом которой и стало продление ограничительных мер в отношении Москвы еще на полгода.

«Была очень короткая дискуссия по России, Украине и минским соглашениям, которая привела к политическому решению о продлении санкций на еще шесть месяцев», - сказал источник в Совете ЕС ТАСС.

По словам собеседника агентства, в ходе дискуссии канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон коротко проинформировали остальных участников саммита ЕС о ходе реализации минских соглашений. «Было сказано, что никаких изменений нет. Соответственно, санкционный режим остается без изменений», - пояснил дипломат.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в 2014 году Запад обвинил Москву в дестабилизации ситуации на востоке Украины и начал вводить санкции в отношении российских политиков, бизнесменов и компаний. Причиной послужило воссоединение Крыма с Россией.