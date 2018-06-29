Осужденный за мошенничество Олег Навальный вышел из колонии

СЕГОДНЯ 10:16 2018-06-29T10:16:15+03:00

Он отбыл весь отведенный ему срок наказания в виде 3,5 лет лишения свободы

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Осужденный на 3,5 года лишения свободы за мошенничество Олег Навальный отбыл весь отведенный ему срок заключения и вышел из колонии.

На данный момент мужчина уже покинул исправительное учреждение №5 в поселке Нарышкино Орловской области, передает ТАСС.

Напомним, что в декабре 2014 года оба брата - Олег и Алексей Навальные - были признаны виновными по делу о хищении средств компании "Ив Роше". Оппозиционер тогда получил 3,5 года условно, а его младший брат был приговорен к реальному сроку. Также с мужчин взыскали 4,5 миллиона рублей по иску потерпевшей "Многопрофильной процессинговой компании".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Олег Навальный неоднократно просил об условно-досрочном освобождении, но каждый раз суд отклонял его ходатайства. Так, летом прошлого года юристы младшего брата оппозиционера настаивали на замене неотбытого наказания штрафом, но их прошение не было удовлетворено вновь. Представитель колонии и прокурор заявили, что мужчина неоднократно нарушал режим отбывания наказания.