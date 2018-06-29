2018-06-29T10:16:15+03:00
Общество

Осужденный за мошенничество Олег Навальный вышел из колонии

Он отбыл весь отведенный ему срок наказания в виде 3,5 лет лишения свободы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Олег Навальный. Фото ИТАР-ТАСС Михаил ПочуевОлег Навальный. Фото ИТАР-ТАСС Михаил Почуев
Изменить размер текста:

Осужденный на 3,5 года лишения свободы за мошенничество Олег Навальный отбыл весь отведенный ему срок заключения и вышел из колонии.

На данный момент мужчина уже покинул исправительное учреждение №5 в поселке Нарышкино Орловской области, передает ТАСС.

Напомним, что в декабре 2014 года оба брата - Олег и Алексей Навальные - были признаны виновными по делу о хищении средств компании "Ив Роше". Оппозиционер тогда получил 3,5 года условно, а его младший брат был приговорен к реальному сроку. Также с мужчин взыскали 4,5 миллиона рублей по иску потерпевшей "Многопрофильной процессинговой компании".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Олег Навальный неоднократно просил об условно-досрочном освобождении, но каждый раз суд отклонял его ходатайства. Так, летом прошлого года юристы младшего брата оппозиционера настаивали на замене неотбытого наказания штрафом, но их прошение не было удовлетворено вновь. Представитель колонии и прокурор заявили, что мужчина неоднократно нарушал режим отбывания наказания.

Еще больше материалов по теме: «Дело Навального»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Новая встреча в астанинском формате по Сирии пройдет в Сочи 30-31 июля
Суд закрыл процесс по возврату переданных Улюкаеву 2 млн долларов
В Москве 30 июня и 1 июля закроют участок Филёвской линии от "Киевской" до "Кунцевской"
Вывоз мусора для россиян подорожает на 12%
СМИ узнали, что Трамп предлагал Франции выйти из Евросоюза
В 2018 году россияне уже набрали микрокредитов на 110 млрд рублей
В США случайно перехватили приказ военных о нанесении ядерного удара
СМИ сообщили, что ракета «Булава» принята на вооружение ВМФ
ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Саммит ЕС достиг соглашения по вопросам миграции
Пожар под Ригой тушат уже несколько часов
Аэропорт Бали закрылся из-за активизации вулкана Агунг
Нападающего «Спартака» арестовали за избиение жены
«Нафтогаз» оспорит приостановку решения по спору с «Газпромом»
Саммит ЕС принял решение продлить санкции против РФ на полгода
Полиция обнародовала фотографию стрелка из Мэриленда
Погода в Москве на 29 июня 2018 года: пятница станет самым жарким днем недели
Страны ЕС договорились о новом итоговом документе саммита в Брюсселе
Трамп рассчитывает на встрече с Путиным договориться о «сделке» по Сирии
Стало известно имя предполагаемого стрелка в Мэриленде, напавшего на редакцию газеты
Полиция нашла в редакции Capital Gazette в Мэриленде предмет, похожий на бомбу
Россия посоветовала США «вообще не появляться» на конференции ООН по борьбе с терроризмом
Полиция Капитолия задержала в офисах сената США 575 протестующих
Американский генерал рассказал, как США намерены противостоять российским ЗРК С-400