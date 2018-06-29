2018-06-29T11:19:07+03:00
Звезды

Рэпер Дрейк представит неизданную композицию Майкла Джексона

Песня входит в новый альбом исполнителя
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Публике представят неизданную композицию Майкла ДжексонаПублике представят неизданную композицию Майкла ДжексонаФото: REUTERS
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Канадский рэпер Дрейк представит широкой публике ранее неизданную композицию Майкла Джексона. Эта песня входит в новый альбом исполнителя под названием Scorpion, который поступает в продажу 29 июня.

Сообщается, что композиция покойного поп-короля носит название Don’t Matter to Me. Джексон сам планировал представить эту работу поклонникам со всего мира, однако не успел. И с тех пор песня хранилась в архивах.

Интересно, что на записи Дрейк поет вместе с голосом умершего исполнителя. Формат композиции схож с песней 2014 года Love Never Felt So Good, в которой Джексона соединили в дуэт с голосом певца Джастина Тимберлейка, передает сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что новый альбом рэп-исполнителя соединяет в себе соединяет в себе композиции в двух направлениях - рэп и R&B. Этот сборник становится уже пятым в копилке Дрейка.

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