Рэпер Дрейк представит неизданную композицию Майкла Джексона

СЕГОДНЯ 11:19 2018-06-29T11:19:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Канадский рэпер Дрейк представит широкой публике ранее неизданную композицию Майкла Джексона. Эта песня входит в новый альбом исполнителя под названием Scorpion, который поступает в продажу 29 июня.

Сообщается, что композиция покойного поп-короля носит название Don’t Matter to Me. Джексон сам планировал представить эту работу поклонникам со всего мира, однако не успел. И с тех пор песня хранилась в архивах.

Интересно, что на записи Дрейк поет вместе с голосом умершего исполнителя. Формат композиции схож с песней 2014 года Love Never Felt So Good, в которой Джексона соединили в дуэт с голосом певца Джастина Тимберлейка, передает сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что новый альбом рэп-исполнителя соединяет в себе соединяет в себе композиции в двух направлениях - рэп и R&B. Этот сборник становится уже пятым в копилке Дрейка.