2018-06-29T14:34:38+03:00
Политика

Песков назвал вступление Македонии в НАТО суверенным делом страны

Также он заявил, что отношение Москвы к приближению Альянса к границам России не изменилось
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное вступление Македонии в состав НАТО после переименования страны в Северную Македонию, назвав этот вопрос суверенным делом государства.

«Это суверенное дело самой Македонии. Мы ценим и дорожим нашими добрыми отношениями с Македонией, заинтересованы в развитии наших отношений, но что касается приближения инфраструктуры НАТО и Альянса в целом к нашим границам, то вы знаете хорошо об отношении Москвы к этому процессу. В этом плане ничего не изменилось», - сказал Дмитрий Песков.

Напомним, что ранее генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг говорил о том, что Альянс не может пригласить Македонию вступить в свои ряды до тех пор, пока страна не урегулирует спор о своем государственном наименовании. Президент Македонии категорически отказался подписывать соглашение с Афинами о смене названия, за что теперь ему грозит импичмент.

Йенс Столтенберг заявил, что в скором времени можно будет ожидать приглашение Македонии от Североатлантического альянса стать полноправным членом организации.

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