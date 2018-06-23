2018-06-23T06:57:23+03:00
В мире

Столтенберг: В ходе июльского саммита НАТО может предложить Македонии членство в альянсе

Ранее Афины и Скопье подписали соглашение о переименовании бывшей югославской республики в Северную Македонию
Денис СУХОВ
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Генсек НАТО Йенс СтолтенбергГенсек НАТО Йенс СтолтенбергФото: REUTERS
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В ходе июльского саммита НАТО может предложить Македонии стать полноправным членом Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

«Вы можете ожидать, что саммит НАТО предложит бывшей югославской республике Македонии начать переговоры о вступлении в НАТО, а затем, с учётом того, что соглашение между Скопье и Афинами будет завершено, также с учетом референдума в бывшей югославской республике Македонии, затем мы также сможем пригласить страну стать полноправным членом Североатлантического альянса», - отметил Столтенберг.

Как сообщал сайт «КП», ранее Греция и Македония достигли соглашения о переименовании бывшей югославской республики в Северную Македонию.

Ранее договор ратифицировал парламент Македонии, кроме того, его планируется подкрепить всенародным референдумом.

Спор между Грецией и Македонией по поводу названия бывшей югославской республики велся на протяжении 25 лет — Афины категорически не устраивало, что название соседа полностью совпадает с названием одной из греческих провинций. Отстаивая свою позицию, Греция всячески препятствовала вступлению Македонии в ЕС и НАТО.

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