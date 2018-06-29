2018-06-29T14:33:41+03:00
Политика

Эксперты объяснили отклоненную апелляцию "Нафтогаза" на приостановку решения Стокгольмского арбитража

Украина стала не нужна своим кураторам из Брюсселя и Вашингтона, уверены экономисты
Поделиться:
Комментарии: comments1
"В Нафтогазе" намерены идти до конца в газовом споре с "Газпромом""В Нафтогазе" намерены идти до конца в газовом споре с "Газпромом"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Вердикт суда в Швеции оставить апелляцию «Нафтогаза» о приостановке действия решения Стокгольмского арбитража в отношении «Газпрома» по якобы нарушению договора транзитных поставок газа через Украину — четкий сигнал, что в Европе задумались о том, кто им важнее — Незалежная, со всеми ее истериками и ультиматумами, или Россия, как надежный поставщик газа в европейские страны.

Такую точку зрения высказал директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов.

По мнению эксперта, последние события говорят, что Украина сегодня находится в довольно плачевном положении: европейская Фемида отвернулась от Киева, а строительство «Северного потока — 2» вопрос решенный.

«Европа постепенно отворачивается от Украины, и это тоже факт. США эта страна больше не так важна, как раньше. На самом деле происходит то, о чем предупреждали Украину в 2014-м: ей придется проситься назад к России. Но уже Москве эта страна не так интересна», — пояснил Ивановв интервью ФАН.

28 июня суд округа Свеа в Швеции решил оставить в силе собственный вердикт о приостановке исполнения решения Стокгольского арбитража по транзитному контракту «Газпрома» с «Нафтогазом».

В самой украинской компании решение шведов осудили и заявили, что обжалуют его в вышестоящей судебной инстанции.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пентагон разработал "говорящие листовки" для пропаганды
Александр Моор вручил ключи от новых автомобилей бригадам скорой помощи
Власти Москвы заявили, что не имеют отношения к возможной отмене «Дня мертвых» на Красной площади
Правительство предложило хранить данные госслужащих и передавать их по запросу правоохранителям
Украина готова обменяться с Россией заключенными в формате "23 на 23"
Ребенок задохнулся в стиральной машинке во время игры в прятки
Саммит ЕС одобрил заключения по Brexit
Центробанк: Чемпионат мира-2018 может ускорить годовой рост ВВП
Роспатент удовлетворил заявку Telegram на регистрацию товарного знака
США пообещали ФРГ пока не вводить санкции против "Северного потока-2"
"Почта России" станет акционерным обществом
Минобороны: До конца года восемь Ту-160 и Ту-95МС пройдут ремонт и модернизацию
Стало известно о желании Трампа вывести США из Всемирной торговой организации
РЖД планирует сократить штат на 42 тысячи человек
Песков назвал вступление Македонии в НАТО суверенным делом страны
К МКС отправилась многоразовая ракета-ноcитель Falcon 9
Россия не заплатит взнос в бюджет Совета Европы до конца года
ФАС не выявила нарушений в очередном росте тарифов ЖКХ
Crazy in love Бейонсе признана лучшей песней века
Путин поздравил президента Туркменистана с днем рождения
Защита Улюкаева будет обжаловать возврат $2 млн Феоктистову
Песков рассказал о том, кто должен оценивать работу Москальковой и Денисовой