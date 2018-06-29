Эксперты объяснили отклоненную апелляцию "Нафтогаза" на приостановку решения Стокгольмского арбитража

СЕГОДНЯ 14:33 2018-06-29T14:33:41+03:00

"В Нафтогазе" намерены идти до конца в газовом споре с "Газпромом" Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Вердикт суда в Швеции оставить апелляцию «Нафтогаза» о приостановке действия решения Стокгольмского арбитража в отношении «Газпрома» по якобы нарушению договора транзитных поставок газа через Украину — четкий сигнал, что в Европе задумались о том, кто им важнее — Незалежная, со всеми ее истериками и ультиматумами, или Россия, как надежный поставщик газа в европейские страны.

Такую точку зрения высказал директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов.

По мнению эксперта, последние события говорят, что Украина сегодня находится в довольно плачевном положении: европейская Фемида отвернулась от Киева, а строительство «Северного потока — 2» вопрос решенный.

«Европа постепенно отворачивается от Украины, и это тоже факт. США эта страна больше не так важна, как раньше. На самом деле происходит то, о чем предупреждали Украину в 2014-м: ей придется проситься назад к России. Но уже Москве эта страна не так интересна», — пояснил Ивановв интервью ФАН.

28 июня суд округа Свеа в Швеции решил оставить в силе собственный вердикт о приостановке исполнения решения Стокгольского арбитража по транзитному контракту «Газпрома» с «Нафтогазом».

В самой украинской компании решение шведов осудили и заявили, что обжалуют его в вышестоящей судебной инстанции.