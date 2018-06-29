2018-06-29T14:35:48+03:00
Общество

РЖД планирует сократить штат на 42 тысячи человек

Такие меры позволят значительно увеличить среднюю зарплату сотрудников компании
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Компания РЖД сократит штат сотрудников на 42 тыс. человекКомпания РЖД сократит штат сотрудников на 42 тыс. человекФото: Михаил ФРОЛОВ
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Государственная компания "Российские железные дороги" намерена провести масштабное сокращение штата. Так, к 2025 году планируется снизить число сотрудников примерно на 5,6 % (42 тысячи человек). Об этом говорится в презентации долгосрочной программы развития РЖД.

Стоит отметить, что эта компания является одной из крупнейших по числу сотрудников. На конец марта в ее штате числилась 751 тысяча человек. Согласно плану на ближайшие семь лет, эта цифра сократится до 709 тысяч.

Общий же штат компании с учетом дочерних подразделений уменьшится еще сильнее — на 55,6 тысячи человек - до 848,4 тысячи. Осуществить задуманное удастся за счет внедрения современных технологий, естественного оттока персонала и перераспределения трудовых ресурсов.

Отдельных сотрудников ожидает переобучение по другим направлениям. Тем же, кого уволят, помогут с дальнейшим трудоустройством, передает агентство Reuters

Все эти меры позволят увеличить среднюю зарплату работников компании примерно на 25 тысяч рублей - до 80 тысяч рублей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце мая этого года РЖД совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей представила глобальный проект, направленный на сохранение профессионального здоровья сотрудников.

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