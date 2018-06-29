Кирсан Илюмжинов не будет баллотироваться в президенты FIDE и поддержит кандидатуру Дворковича

СЕГОДНЯ 17:30 2018-06-29T17:31:02+03:00

Выборы нового главы Международной федерации шахмат состоятся в октябре этого года

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Действующий президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов не станет выдвигаться на очередных выборах главы организации в октябре этого года.

«Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру в октябре этого года на очередном Конгрессе FIDE на пост президента этой организации», - цитирует президента FIDE агентство «Интерфакс».

Также Илюмжинов заявил, что поддержит на выборах президента FIDE кандидатуру члена попечительского совета Российской шахматной федерации (РШФ) и бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича.

Выборы нового главы FIDE состоятся 3 октября этого года в Батуми. Ранее Дворкович объявил о своем выдвижении при поддержке РШФ. Бывший вице-премьер отметил, что в последние годы принимал активное участие в шахматной жизни и намерен продолжать его независимо от результатов выборов президента Международной федерации.

«Цель - не победа в выборах, цель - развивать шахматы. Нынешний глава FIDE Кирсан Илюмжинов проделал огромную работу для популяризации шахмат в мире. Считаю, что шахматы заслуживают дальнейшего развития», - подчеркнул Дворкович.

Напомним, экс-президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов возглавлял FIDE с 1995 года. В последние годы часть руководства организации призывала его уйти с поста, мотивируя это тем, что он находится в санкционном списке США, что не позволяет исполнять обязанности главы федерации в полной мере.

Однако Илюмжинов передал часть финансовых полномочий другим и представителям FIDE и заявил, что вполне справляется со всеми остальными обязанностями.