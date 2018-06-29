2018-06-29T17:42:33+03:00
Происшествия

На востоке Москвы произошло ДТП с участием автобуса и трамвая

Из-за аварии были временно изменены маршруты следования общественного транспорта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Автобус столкнулся в трамваем. Фото: vk.com/msk_todayАвтобус столкнулся в трамваем. Фото: vk.com/msk_today
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В результате ДТП с участием автобуса и трамвая на востоке Москвы были временно изменены маршруты следования общественного транспорта. Такое заявление сделали в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Авария произошла в пятницу, 29 июня, в районе дома 23 по Инвантеевской улице. По предварительным данным, автобус врезался в трамвай. О пострадавших не сообщается.

"Около 14:00 на Ивантеевской улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая №46 и автобуса №822", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

Уточняется, что на данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

Между тем, из-за аварии трамваи под номерами 2, 4л, 4п, 7, 29 и 46 временно следовали измененными маршрутами. Сейчас их движение полностью приведено в норму и соответствует графику.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в четверг вечером крупная авария произошла в Домодедово. Там столкнулись три автомобиля, в результате чего один человек погиб, еще трое пострадали.

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