Ученые определили, как можно снизить риск преждевременной смерти

СЕГОДНЯ 18:00 2018-06-29T18:00:43+03:00

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Прохождение лечения у одного и того же врача — не только проявление стабильности и доверия медику, но и эффективный способ обезопасить себя от преждевременного ухода из жизни. К такому выводу пришла группа британских ученых из Университета Эксетера и Манчестерского университета.

С их слов, регулярное амбулаторное обращение к одному лечащему врачу способствует в течение жизни улучшению качества медицинской помощи и снижает в разы риск преждевременной смерти.

Для выявления этой теории эксперты провели подробное изучение 22 масштабных исследований из девяти стран. В итоге, более 80% научных работ четко указывали на связь между непрерывностью лечения у одного медика и снижением смертности.

При этом положительный эффект был отмечен как у пациентов узкоспециализированных медиков, так и врачей общей практики. В довершение ко всему британцы попутно сделали еще один вывод: несмотря на быстрое развитие медицины, человеческий фактор всё же имеет особое значение при лечении пациентов, сообщает сайт «Дни.ру».