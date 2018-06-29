2018-06-29T22:12:44+03:00
Политика

Борис Джонсон: расширение мандата ОЗХО позволит выявить виновных в применении химоружия

Международное сообщество должно иметь возможность устанавливать истину с помощью независимого расследование, подчеркнул Джонсон
Денис СУХОВ
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Глава МИД Великобритании Борис ДжонсонГлава МИД Великобритании Борис ДжонсонФото: REUTERS
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Расширение мандата Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), наделяющий ее обвинительными функциями, позволит устанавливать виновных в будущих случаях применения боевых отравляющих веществ.

Такое мнение выразил министр иностранных дел Соединенного королевства Борис Джонсон в своей статье для издания The Daily Telegraph.

«Международное сообщество должно иметь возможность установить истину с помощью независимого расследования, уполномоченного не только определять, применялось ли химическое оружие, но и кем оно было применено», - пишет глава форейн-офиса.

По словам министра, «в немалой степени благодаря» усилиям британской дипломатии ОЗХО получила возможность ответить на все «важнейшие вопросы» о любом будущем инциденте с применением химоружия.

Как сообщал сайт «КП», в среду, 27 июня, участники специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия проголосовали за британскую инициативу по расширению мандата ОЗХО. Проект поддержали 84 делегации, 24 выступили против.

Ожидается, что новые полномочия позволят ОХЗО устанавливать или, по крайней мере, назначать виновных в применении химоружия.

В свою очередь нововведения жестко раскритиковали в Москве как несоответствующие Конвенции. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что если в ближайшее время расширение мандата не удастся отменить, то дни ОЗХО будут сочтены и организация перестанет быть поистине всемирной.

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