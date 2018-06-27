2018-06-27T19:15:09+03:00
В мире

ОЗХО приняла британский проект изменения мандата, наделяющий организацию правом устанавливать виновных в химатаках

За инициативу Великобритании проголосовали 82 страны - участницы организации
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
ОЗХО наделили правом устанавливать виновных в химатакахОЗХО наделили правом устанавливать виновных в химатакахФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В среду, 27 июня, участники специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге поддержали британский проект изменения мандата ОЗХО, наделяющий организацию правом устанавливать виновных в химических атаках.

"По предварительным подсчетам резолюция принята", — заявил представитель делегации.

Постоянный представитель Великобритании Питер Уилсон написал в своем микроблоге в Twitter, что проект документа поддержали 82 делегации, 24 проголосовали против.

Напомним, накануне в Гааге стартовала сессия Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химоружия. В тот же день Россия, Сирия и Иран не одобрили британский проект и настояли на проведении обсуждения и голосования. В среду все поправки к британскому проекту были отклонены по итогам голосования.

В мае министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон созывает специальную сессию для обсуждения ситуации с применением химоружия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Си Цзиньпин: «Мы не уступим ни пяди земли своих предков, но ни куска чужого нам не нужно»
Telegram снова заработал после сбоя
В Москве продлён "жёлтый" уровень погодной опасности на 28 июня из-за сильной жары
На Красной площади состоится мексиканский карнавал «День мертвых»
Путин пообещал поделиться с США опытом проведения чемпионата мира по футболу
В Сербии приговорили к заключению вдову Милошевича
Пожар в московском ТЦ "Атриум": из здания эвакуируют посетителей
В Зеленограде годовалый ребёнок выпал с 13 этажа и остался жив
Совфед одобрил закон о повышении госпошлины за выдачу загранпаспорта
Адвокаты женщин, обвиняемых в убийстве брата Ким Чен Ына, требуют их освобождения
В московском ресторане быстрого питания ограбили бизнесмена
Путин 28 июня посетит парк футбола ЧМ- 2018 на Красной площади
Трамп поддержал закон о риске иностранных инвестиций
Украинская делегация в ПАСЕ отказалась от приема у генсека Совета Европы
МИД РФ: негативная позиция Дании не изменит планов по реализации Северного потока - 2
В Минобороны Португалии призвали НАТО не зацикливаться на России
Сбивший насмерть беременную женщину Михаил Исаханов не признал свою вину
Путин на встрече с Болтоном выразил надежду на улучшение отношений России и США
Британия выделит Украине более 6 млн долларов на «противостояние российской дезинформации»
Турция обвинила Евросоюз в несправедливом отношении
«Подъемные» в полмиллиона рублей получат молодые врачи в Вологодской области