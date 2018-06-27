ОЗХО приняла британский проект изменения мандата, наделяющий организацию правом устанавливать виновных в химатаках

СЕГОДНЯ 19:13 2018-06-27T19:15:09+03:00

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В среду, 27 июня, участники специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге поддержали британский проект изменения мандата ОЗХО, наделяющий организацию правом устанавливать виновных в химических атаках.

"По предварительным подсчетам резолюция принята", — заявил представитель делегации.

Постоянный представитель Великобритании Питер Уилсон написал в своем микроблоге в Twitter, что проект документа поддержали 82 делегации, 24 проголосовали против.

Напомним, накануне в Гааге стартовала сессия Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химоружия. В тот же день Россия, Сирия и Иран не одобрили британский проект и настояли на проведении обсуждения и голосования. В среду все поправки к британскому проекту были отклонены по итогам голосования.

В мае министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон созывает специальную сессию для обсуждения ситуации с применением химоружия.