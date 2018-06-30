Лицензию Deutsche Welle на вещание в России могут отозвать

СЕГОДНЯ 01:28 2018-06-30T01:36:00+03:00

В Совфеде считают, что DW перешла все границы журналисткой этики, и Роскомнадзор должен проверить деятельность немецкой медиакомпании

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В Совете Федерации считают, что Роскомнадзор должен проверить, соответствует ли деятельность немецкой медиакомпании Deutsche Welle (DW) российскому законодательству, и не исключают возможность прекращения её вещания в России.

«DW перешла уже все границы журналисткой этики и культуры доведения информации до своих слушателей и читателей, размещённые ими публикации явно носят оскорбительный характер», - сказал член комиссии Совфеда по информационной политике Игорь Морозов.

Ранее в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова призвала сенаторов и депутатов Госдумы «присмотреться» к деятельности Deutsche Welle, а Роскомнадзор – дать оценку посвященным России публикациям немецкой компании в соцсетях.

«Думаю, комиссия СФ по информационной политике обсудит ситуацию, даст предложения нашим контрольным органам по проверке ими соблюдения немецкой компанией российского законодательства. И если будут нарушения, лицензия будет отозвана», - приводит слова Игоря Морозова РИА Новости.