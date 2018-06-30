2018-06-30T05:29:21+03:00
Общество

Умер художник-мультипликатор Павел Сухих – Хихус

Художник-мультипликатор и автор комиксов Павел Сухих, более известный под псевдонимом Хихус, умер от рака в 50 лет [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Художник-мультипликатор и автор комиксов Павел Сухих, более известный под псевдонимом Хихус, умер от рака в 50 летХудожник-мультипликатор и автор комиксов Павел Сухих, более известный под псевдонимом Хихус, умер от рака в 50 летФото: Twitter.com
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Умер российский художник-мультипликатор и автор комиксов Павел Сухих, более известный под псевдонимом Хихус. Совсем недавно, 3 марта, он отметил юбилей – 50-летие.

О смерти одного из основателей международного фестиваля комиксов «КомМиссия» сообщили его друзья в соцсетях. В частности, писатель Сергей Кузнецов написал в Facebook: «Хихус Джа, легкого тебе пути и чистого света. Но нам будет тебя не хватать, дорогой».

Позже добавил, что у Павла был рак, «израильские врачи сказали, что не могут ничем помочь, так что он вполне понимал, что происходит».

«Публично он обо всем этом не хотел объявлять, но со мной немного об этом говорил. Насколько я знаю, умер легко. Вечная память», - говорится в сообщении Сергея Кузнецова.

Друзья Павла Сухих скорбят: Хихус рано ушел из жизни Фото: Facebook

Друзья Павла Сухих скорбят: Хихус рано ушел из жизниФото: Facebook

Фото: Facebook

«Двадцать лет мы работали вместе, веселились, спорили, рисовали, творили, путешествовали, снова рисовали и даже анимацию делали, радовались успехам и славе, снова творили и ругались в мясо, на этой почве... но создавали новые реальности, новые миры. И вот Хихус ушел, в те самые прекрасные, новые миры... и еще более интересные. Мы даже представить не можем, в какие новые невероятные игры он там будет играть, и уж точно и там он все под себя поменяет», - написал на своей странице в Facebook ещё один друг покойного Константин Комардин.

Стоит отметить, что Павел Сухих выступал и в качестве режиссера короткометражных мультфильмов, одна из его совместных с Константином Комардиным работ – «Человек в пенсне» из анимационного цикла «Рассказы А. П. Чехова». Кроме того, очень популярен комикс Хихуса «Как я похудел на 21 грамм».

Короткометражный мультфильм Человек в пенсне .Из анимационного цикла Рассказы А. П. Чехова

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