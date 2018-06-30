ЛНР открыла представительство в Италии

СЕГОДНЯ 09:55 2018-06-30T09:55:31+03:00

Этот центр должен помочь расширить культурные и дипломатические связи между Луганском и Римом

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Исполняющий обязанности министра иностранных дел Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего сообщил об открытии представительства ЛНР в итальянском городе Мессина. Как ожидается, этот центр поможет расширить культурные и прямые дипломатические связи между народной республикой и Италией. Главой представительства стал профессор Мессинского университета Даниеле Макрис.

Причем Дейнего во время видеоконференции, приуроченной к открытию центра, отметил важность создания представительств, работающих по принципу «народной дипломатии». По его словам, с их помощью можно убедить официальные власти других стран признать факт существования таких «независимых, но непризнанных государств», как ЛНР.

Также и.о. МИД ЛНР поблагодарил итальянских коллег за их стремление поддержать народную республику и помочь ей прорвать информационную блокаду, передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, представительства Донецкой народной республики есть уже в нескольких странах Евросоюза - подобные центры функционируют в Греции, Чехии, Италии, Финляндии и Франции.