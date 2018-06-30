2018-06-30T16:12:46+03:00
Экономика

В Польше заявили о праве требовать от России снижения цены на газ

Арбитражный суд в Стокгольме признал право компании PGNiG на скидку
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments88
В Польше заявили о праве требовать от России снижения цены на газВ Польше заявили о праве требовать от России снижения цены на газФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Польше заявили, что в субботу, 30 июня, Стокгольмский арбитраж вынес предварительное решение по спору польской энергетической компании PGNiG с российским «Газпромом». Как утверждают в Варшаве, суд признал право PGNiG требовать снижения цены на газ, поставляемый в республику в рамках Ямальского контракта.

«Арбитражный суд в Стокгольме признал доводы PGNiG и постановил в частичном решении, что имеется контрактная предпосылка, дающая право PGNiG требовать снижения цены в долгосрочном контракте», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте польской компании.

При этом глава PGNiG Петр Вожняк приветствовал решение Стокгольмского суда. По словам бизнесмена, теперь его предприятие ожидает, что цена на голубое топливо «будет снижена до уровня рынка на более позднем этапе разбирательства».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2015 году PGNiG подала иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж. Компания потребовала снизить цену на газ, так как, по мнению Варшавы, стоимость голубого топлива в действующем соглашении якобы не соответствует ситуации на европейском энергетическом рынке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СМИ: ФИФА прекратила сотрудничество с Марадоной из-за его поведения во время ЧМ-2018
Крупное ДТП в Китае унесло жизни 18 человек
Чижов назвал решение саммита ЕС по миграции «рыхлым и компромиссным»
Чижов рассказал, какое действие окажет решение саммита ЕС по санкциям на минские соглашения
Трамп попросил Саудовскую Аравию увеличить нефтедобычу хотя бы до 2 млн баррелей в сутки
«Несерьезный флот»: Эксперт прокомментировал заявления Киева о том, что Украине нечего противопоставить России в Азовском море
«Крен обсуждения неверный»: Матвиенко прокомментировала итоги саммита ЕС по миграции
Меркель намерена размещать незарегистрированных в ФРГ мигрантов в специальных «сборочных центрах»
На предыгровую тренировку перед матчем Испания - Россия наши вышли в полном составе
Порошенко назвал «тестом для Кремля» вопрос ввода миротворцев ООН в Донбасс
Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года
МИД России призвал к деполитизации энергетического сотрудничества в мире
Олег Дерипаска отказался от помощи Промсвязьбанка
Обязательные уроки шахмат введут еще в 75 школах Москвы
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лептоспироза на Шри-Ланке