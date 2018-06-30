СЕГОДНЯ 16:12 2018-06-30T16:12:46+03:00

В Польше заявили о праве требовать от России снижения цены на газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Польше заявили, что в субботу, 30 июня, Стокгольмский арбитраж вынес предварительное решение по спору польской энергетической компании PGNiG с российским «Газпромом». Как утверждают в Варшаве, суд признал право PGNiG требовать снижения цены на газ, поставляемый в республику в рамках Ямальского контракта.

«Арбитражный суд в Стокгольме признал доводы PGNiG и постановил в частичном решении, что имеется контрактная предпосылка, дающая право PGNiG требовать снижения цены в долгосрочном контракте», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте польской компании.

При этом глава PGNiG Петр Вожняк приветствовал решение Стокгольмского суда. По словам бизнесмена, теперь его предприятие ожидает, что цена на голубое топливо «будет снижена до уровня рынка на более позднем этапе разбирательства».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2015 году PGNiG подала иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж. Компания потребовала снизить цену на газ, так как, по мнению Варшавы, стоимость голубого топлива в действующем соглашении якобы не соответствует ситуации на европейском энергетическом рынке.