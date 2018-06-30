Крупное ДТП в Китае унесло жизни 18 человек
Столкновение автобуса с грузовиком в китайской провинции Хунань унесло жизни 18 человек, еще не менее 14 пострадали. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным дорожной полиции, ДТП произошло вечером 29 июня около 20:40 по местному времени (15:40 мск). На участке скоростной трассы вблизи уезда Хэндун автобус пересек центральное разделительное ограждение и оказался на встречной полосе, где столкнулся с полуприцепом.
В результате лобового столкновения девять пассажиров автобуса и один пассажир грузовика скончались на месте. Позже, в субботу, местные власти заявили, что число жертв аварии увеличилось до 18 человек. Еще 14 пострадавших в настоящее время госпитализированы в четыре больницы, их состояние не уточняется.
На данный момент движение по автомагистрали восстановлено, все обстоятельства происшествия расследуются полицией.