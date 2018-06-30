СЕГОДНЯ 21:13 2018-06-30T21:13:27+03:00

Пользователи популярного американского мессенджера смогут создавать группы, в которых публиковать сообщения смогут только администраторы

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Популярный американский мессенджер WhatsApp запустил функцию, аналогичную каналам в Telegram — пользователи получили возможность создавать группы, в которых публиковать сообщения может только администратор.

«Пользователи уже используют группы для получения важной информации — например, педагоги отправляют родителям учеников новости об учебном процессе, некоммерческие организации и региональные центры рассказывают о своей работе. С новой функциональностью делать это будет проще», - говорится в релизе компании.

Новая функций называется «Broadcast Only». Чтобы активировать ее, необходимо зайти в «Настройки группы» и в пункте «Отправить сообщение» выбрать графу «Только администраторы».

Функция уже доступна пользователям WhatsApp, которые обновили приложение до самой свежей версии.

WhatsApp — популярный бесплатный сервис мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи. Позволяет пересылать текстовые сообщения, изображения, видео и аудио, используя сеть Интернет.