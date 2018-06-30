В Сирии прогремел взрыв возле школы, есть пострадавшие

30 Июнь 23:26 2018-06-30T23:26:45+03:00

Война в Сирии продолжается уже несколько лет Фото: REUTERS

По предварительным данным, взрывное устройство было установлено на мотоцикле

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В субботу, 30 июня, в сирийском городе Эль-Хасаке на севере страны прогремел взрыв возле школы Аль-Гасания. В результате ранения получили несколько мирных жителей, сообщает национальное агентство SANA.

По его данным, взрывное устройство было установлено на припаркованном у здания учебного заведения мотоцикле. Информации о возможных жертвах не поступало.

Как сообщал сайт kp.ru, 28 июня возглавляемая Соединенными Штатами международная «антиигиловская» коалиция признала вину в гибели 939 мирных жителей Сирии и Ирака. Ранее, 22 июня, самолеты коалиции нанесли авиаудар по населенному пункту в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в результате погибли восемь мирных граждан, еще несколько человек пострадали.

Позже в тот же день неизвестные открыли огонь по военным советникам американской коалиции и членам одной из бригад так называемой "Сирийской свободной армии" – оппозиционно настроенным боевикам, которые дислоцируются недалеко от границы с Иорданией в районе Эт-Танф.