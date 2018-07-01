Француз за €100 продал комод со всеми своими сбережениями – €180 тысяч

СЕГОДНЯ 00:28 2018-07-01T00:42:37+03:00

Рассеянный мужчина просто забыл вынуть из ящика деньги перед продажей Пожилой француз из Канн продал старый комод со всеми своими

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Пожилой француз из Канн продал старый комод со всеми своими сбережениями – 180 тысяч евро, а покупатели отказались возвращать ему деньги.

Как пишет Nice Matin, 60-летний мужчина продавал мебель перед переездом, и разместил в Интернете объявление о продаже комода за 100 евро. Нашлись желающие его приобрести, за комодом приехали 24 июня.

Однако на лестнице тяжелую вещь уронили, и из ящика высыпались купюры. Покупатель с грузчиком быстро собрали деньги и, бросив комод, удрали, а забывчивый продавец не сумел их догнать. Пришлось обратиться в полицию.

Найти похитителей удалось с помощью камер видеонаблюдения. Однако при обыске в квартире покупателя обнаружили не всю сумму — лишь 138 тысяч евро, остальное он вместе с сожительницей успел потратить.

По данным газеты Parisien, парочка обвиняется в краже, и 5 декабря предстанет перед судом.

Кстати, ранее сайт kp.ru рассказывал об израильтянке, выбросившей на помойку миллион долларов. Жительница Тель-Авива, решив сделать приятное своей матери, купила ей новый матрас, а старый отнесла в мусорный бак. Однако старушка обновке не обрадовалась и огорошила дочь: оказывается, в матрасе в старом матрасе были зашиты все ее сбережения, накопленные за долгие годы жизни. В надежде найти матушкин миллион женщина долго прочесывала все свалки страны. Нашла ли – неизвестно.