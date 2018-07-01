2018-07-01T09:00:14+03:00
Политика

Украинский блогер сравнила цены в кафе Киева и Крыма

‍Оказалось, что стоимость блюд в украинской столице ощутимо выше
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments39
Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян выложила на своей странице в Facebook фотографию из российского заведения. Фото: Facebook/@Tetiana MontianУкраинский адвокат и блогер Татьяна Монтян выложила на своей странице в Facebook фотографию из российского заведения. Фото: Facebook/@Tetiana Montian
Изменить размер текста:

Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян решила сравнить цены в уличных кафе Киева и Крыма.

Так, женщина выложила на своей странице в Facebook фотографию из российского заведения, отметив при этом, что стоимость блюд на Украине ощутимо выше. «Примерные цены в прибрежных забегаловках Евпатории. Если коротко, в Киеве гораздо дороже», - подписала блогер опубликованный ей снимок.

Публикация Монтян вызвала жаркую дискуссию в интернете: пользователи соцсети начали активно обсуждать цены в России и на Украине. Менее чем за сутки пост набрал 110 комментариев.

Так, многие комментаторы подтвердили, что цены в Крыму значительно ниже, чем в Киеве, а один из интернет-пользователей даже назвал сложившуюся ситуацию «ударом ниже желудка» для Киева.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru¸ ранее в этом году симферополец сравнил цены на бензин на Украине и в Крыму. Тогда выяснилось, что заправляться в незалежной стало в 1,5 раза дороже, чем в РФ.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Синоптики обещают похолодание в Москве на следующей неделе
КНДР и Южная Корея наладили канал связи между ВМС двух стран
Футболист, выбивший Аргентину с ЧМ-2018: "Мы хотели остаться в России, чтобы дольше есть вкусные макароны"
Научившийся кричать «гол» кот-болельщик покорил пользователей Instagram
Пеле поздравил с дублем в ворота Аргентины французского форварда Мбаппе
В России вступили в силу ограничения для «грязных» автомобилей
Из-за «акустических атак» 11 американских дипломатов вернулись из Китая в США
Ученые назвали вызывающие рак продукты
В сирийской Думе открылся парк аттракционов
«Меня не съел медведь»: английский фанат выжил в России и пристыдил британские СМИ
Погода в Москве на 1 июля 2018 года: ожидаются кратковременный дождь, гроза и сильный ветер
Сборная Уругвая переживает за здоровье Кавани
Меркель обсудила с главой МВД ФРГ решение саммита ЕС по мигрантам
Белый дом уточнил заявление Трампа о нефти и Саудовской Аравии
Роналду помог получившему травму Кавани дойти до скамейки запасных
Умер шведский фармаколог Арвид Карлссон – лауреат Нобелевской премии по медицине
«Закон Яровой» вступил в силу
Саудовская Аравия не обещала Трампу увеличить добычу нефти
Трамп вновь назвал иммиграционные законы США «самыми глупыми в мире»
«Сюрприз»: Российские дипломаты посмеялись над публикацией Times о ЧМ – 2018
Француз за €100 продал комод со всеми своими сбережениями – €180 тысяч