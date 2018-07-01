Украинский блогер сравнила цены в кафе Киева и Крыма

СЕГОДНЯ 09:00 2018-07-01T09:00:14+03:00

Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян выложила на своей странице в Facebook фотографию из российского заведения. Фото: Facebook/@Tetiana Montian

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Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян решила сравнить цены в уличных кафе Киева и Крыма.

Так, женщина выложила на своей странице в Facebook фотографию из российского заведения, отметив при этом, что стоимость блюд на Украине ощутимо выше. «Примерные цены в прибрежных забегаловках Евпатории. Если коротко, в Киеве гораздо дороже», - подписала блогер опубликованный ей снимок.

Публикация Монтян вызвала жаркую дискуссию в интернете: пользователи соцсети начали активно обсуждать цены в России и на Украине. Менее чем за сутки пост набрал 110 комментариев.

Так, многие комментаторы подтвердили, что цены в Крыму значительно ниже, чем в Киеве, а один из интернет-пользователей даже назвал сложившуюся ситуацию «ударом ниже желудка» для Киева.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru¸ ранее в этом году симферополец сравнил цены на бензин на Украине и в Крыму. Тогда выяснилось, что заправляться в незалежной стало в 1,5 раза дороже, чем в РФ.