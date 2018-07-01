Так вершится история! Сборная России пробилась в четвертьфинал ЧМ по футболу, победив Испанию
Наши одолели грозного соперника в серии послематчевых пенальти
Сборная России впервые в истории - в четвертьфинале ЧМ по футболу.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:
Исторической победой нашей команды завершилась встреча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 между Испанией и Россией. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1.
А вот в серии послематчевых пенальти удачливее оказались наши ребята. Наши выиграли со счетом 4:3. Решающий удар у испанцев смазал Аспас.
Теперь россияне впервые в своей истории сыграют в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.
Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Испания - Россия.