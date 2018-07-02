В Домодедово экстренно сел вылетевший в Таджикистан самолет

СЕГОДНЯ 05:14 2018-07-02T07:31:53+03:00

Boeing 737-300 авиакомпании Tajik Air долго кружил над Рязанской областью Фото: СОЦСЕТИ

Пассажирский Boeing 737-300 вернулся в аэропорт из-за чрезвычайной ситуации на борту

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В понедельник в аэропорту Домодедово совершил аварийную посадку самолет рейса Москва-Худжант. Эти данные подтвердили в экстренных службах столицы.

Известно, что Boeing 737-300 авиакомпании Tajik Air вылетел в 01:03 мск в Таджикистан. Где-то над Рязанской областью экипаж принял решение развернуть борт обратно и лететь в Москву.

Самолет какое-то время над юго-востоком Московской области, понемногу смещаясь в северном направлении.

«Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке после взлета из аэропорта Домодедово», - уточнили в пресс-службе информагентству ТАСС.

О причинах возвращения Boeing 737-300 ничего не сообщается. Известно, что еще в полете на борту была объявлена чрезвычайная ситуация.