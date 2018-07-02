Трамп в своем гольф-клубе попал на чужую свадьбу

СЕГОДНЯ 06:31 2018-07-02T06:39:37+03:00

Президент США ворвался в зал, где проходила церемония бракосочетания, и поцеловал невесту [видео]

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Молодая американская пара Джеральд Папа и Дженна Бухгольц арендовали зал гольф-клуба Trump National Golf Course в городе Бедминстер. для празднования своей свадьбы. Для них стало большим сюрпризом появление на церемони бракосочетания президента страны и владельца клуба Дональда Трампа.

Глава государства прибыл на вертолете и без предупреждения вошел в зал, где находились молодожен и их гости. Очевидцы рассказали, что Трамп сердечно пожал руку жениху, похлопал его по плечу и чмокнул в щеку невесту, сообщает портал TMZ.

Дональд Трамп попал на чужую свадьбу в своем гольф-клубе.Президент по пути в свои апартаменты поздравил молодоженов

После этого глава Белого дома обратился к гостям свадьбы и попросил их позаботиться о молодоженах. Присутствующим явно понравился сюрприз президента, на видео слышны выкрики: «мы вас любим», а поцелуй президентом Дженны вызвал в зале овации.

После этого Трамп быстро удалился наверх. Как пишет издание, гости вскоре абсолютно о нем позабыли.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что подобный случай произошел в 2015 году с президентом США Бараком Обамой. Играя в гольф, он тоже успел побывать на бракосочетании молодой пары.