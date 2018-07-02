Редчайшее издание книги о Гарри Поттере продали на аукционе за $74 тысячи

СЕГОДНЯ 08:14 2018-07-02T08:14:47+03:00

Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали за 74 тысячи долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Книгу из самого первого тиража в 500 экземпляров купил американский коллекционер

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Очень редкое самое первое издание книги Гарри Поттере продали на аукционе за 56 тысяч фунтов (около 74 тысяч долларов). Торги проходили в воскресенье в английском аукционном доме Bonhams.

Первая часть саги «Гарри Поттер и философский камень», изданная в 1997 году, изначально была оценена в 35 тысяч фунтов (около 46 тысяч долларов). В итоге ее приобрел американский коллекционер, пишет газета Metro.

До этого момента книгой владела женщина, которая купила интересную книжку 21 год назад на вокзале в английском городе Харрогейт.

Отметим, что самый первый тираж «Гарри Поттера и философского камня» составил всего 500 экземпляров. Поэтому издание считается очень редким. Еще более дорогим его делают орфографические ошибки и неточности, которые были исправлены в последующих изданиях.

Как рассказывал сайт kp.ru, в ноябре 2017 года первое издание книги о Гарри Поттеребыло продано за 106 тысяч фунтов ( 140 тысяч долларов). Экземпляр изданная в 1997 года был подписан лично автором бестселлера Джоан Роулинг.