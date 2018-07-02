2018-07-02T08:14:47+03:00
Звезды

Редчайшее издание книги о Гарри Поттере продали на аукционе за $74 тысячи

Книгу из самого первого тиража в 500 экземпляров купил американский коллекционер
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали за 74 тысячи долларовКнигу о Гарри Поттере с ошибками продали за 74 тысячи долларовФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Очень редкое самое первое издание книги Гарри Поттере продали на аукционе за 56 тысяч фунтов (около 74 тысяч долларов). Торги проходили в воскресенье в английском аукционном доме Bonhams.

Первая часть саги «Гарри Поттер и философский камень», изданная в 1997 году, изначально была оценена в 35 тысяч фунтов (около 46 тысяч долларов). В итоге ее приобрел американский коллекционер, пишет газета Metro.

До этого момента книгой владела женщина, которая купила интересную книжку 21 год назад на вокзале в английском городе Харрогейт.

Отметим, что самый первый тираж «Гарри Поттера и философского камня» составил всего 500 экземпляров. Поэтому издание считается очень редким. Еще более дорогим его делают орфографические ошибки и неточности, которые были исправлены в последующих изданиях.

Как рассказывал сайт kp.ru, в ноябре 2017 года первое издание книги о Гарри Поттеребыло продано за 106 тысяч фунтов ( 140 тысяч долларов). Экземпляр изданная в 1997 года был подписан лично автором бестселлера Джоан Роулинг.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Сервис Google Maps подписал Крымский мост на украинском языке
Причиной экстренной посадки самолета в Домодедово стала разгерметизация салона
Трамп поздравил Обрадора с победой на выборах президента Мексики
Welt: Трамп не сможет остановить «Северный поток — 2»
Ракеты «Кинжал» испытывают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3
Погода в Москве на 2 июля 2018 года: ожидается до 25 градусов тепла
Греф: Сбербанк продолжит инвестировать в Белоруссию
Трамп в своем гольф-клубе попал на чужую свадьбу
На выборах президента Мексики победил кандидат от левых сил Лопес Обрадор
Британские ВВС нанесли удар по силам сирийской армии
В Домодедово экстренно сел вылетевший в Таджикистан самолет
Минстрой обяжет управляющие компании отчитываться перед жильцами
В России начали действовать поправки в закон о вождении в нетрезвом виде
В Мексике застрелили политика в день выборов
Юрий Лоза раскритиковал сборную России после победы над Испанией
В США успешно испытали управляемую ядерную бомбу
Путин обсудил с королем Испании Филиппом VI двусторонние отношения
Глава МВД Германии уходит в отставку из-за разногласий с Меркель
Путин поздравил сборную России с выходом в ¼ ЧМ-2018