2018-07-02T09:37:57+03:00
Экономика

Администрация Трампа планирует игнорировать требования ВТО

По данным СМИ, руководство США собирается внести в конгресс соответствующий законопроект
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Администрация президента США Дональда Трампа планирует игнорировать требования Всемирной торговой организации (ВТО). Как сообщает портал Axios, Вашингтон собирается внести в конгресс соответствующий законопроект.

В случае принятия документа, американский лидер получит право утверждать пошлины на ввозимые товары в одностороннем порядке, не получая одобрения Конгресса. А также президент США сможет игнорировать базовые принципы ВТО. По словам источника издания в Конгрессе, принятие этого законопроекта будет означать практически выход США из организации.

Напомним, в марте 2018 года США ввели пошлины 25% на сталь и 10% алюминий, что повлияло на отношения с их партнерами в Европе и Азии. США обвинил страны Евросоюза и другие страны, принявшие ответные ограничения на американские товары, в игнорировании правил ВТО. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что принятые пошлины направлены на защиту интересов национальной безопасности.

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