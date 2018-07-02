2018-07-02T10:05:30+03:00
Наука

Ученые раскрыли тайну происхождения Стоунхенджа

Исследователи полагают, что тяжелые камни перевозили на животных
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Детали Стоунхенджа древние строители могли перевозить на животныхДетали Стоунхенджа древние строители могли перевозить на животных
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Британские ученые из Музея Уэльса и Лейстерского университета объяснили происхождение камней Стоунхенджа. Специалисты опровергли теорию геолога Герберта Томаса, который в начале XX века предположил, что гигантские камни переправляли на лодках с гор Пресели.

По мнению специалистов из Уэльса, строительные материала для Стоунхенджа перевозили на животных. По их мнению, вьючные звери помогали спускать металлические конструкции к реке Монноу. А уже после знаменитый памятник был доставлен к реке Эйвон, передает сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что за время существования загадочной постройки ученые выдвинули множество теорий ее происхождения. Английский архитектор Иниго Джонс в конце 17 века предположил, что камни возвели древние римляне. Однако в средние века специалисты считали, что Стоунхендж построили скандинавские жители, пишет «Утро.ру».

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