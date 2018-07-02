«Нужно оставаться джентльменом не только в футболе, но и в жизни»: Герой матча Россия-Испания Игорь Акинфеев

СЕГОДНЯ 10:30 2018-07-02T10:30:48+03:00

Вратарь сборной России два года назад получил от «Комсомолки» приз за джентльменство на поле

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Главный герой прошедшего накануне матча 1/8 чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании, вратарь нашей сборной Игорь Акинфеев является обладателем титула «Джентльмен года».

В 2016 году «Комсомольская правда» провела церемонию награждения футбольного «Джентльмена года». Лучший голкипер России последнего десятилетия получил награду вслед за другими знаменитыми отечественными футболистами - Алексеем Смертиным и Дмитрием Булыкиным.

- Дима и Леша так молодо и свежо выглядят, что я на их фоне, наверное, кажусь очень старым, - сказал Акинфеев, рассматривая портреты своих предшественников. - Душевная тут атмосфера. Быть с такими людьми на одном пьедестале — это круто! Я очень рад этой награде! На мой взгляд, нужно оставаться джентльменом не только в футболе, но и в жизни. Не всегда получается, но надо стараться, - добавил он.

Оказалось, что эти слова оказались пророческими, и вся страна смогла наблюдать за джентльменством Акинфеева на поле во время первого в истории домашнего чемпионата мира.

Кстати, Игорь Акинфеев приезжал в "КП" не раз, чтобы пообщаться с читателями. Это фото сделано в 2006 году, когда после пожара редакция временно работала в здании бывшей поликлиники на улице Правды

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