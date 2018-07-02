«Акинфеев все еще капитан? Дайте ему майора!»: Болельщики сборной России благодарят игроков за выход в 1/4 ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 00:49 2018-07-02T01:46:23+03:00

Российская команда обыграла испанцев по серии пенальти и обеспечила себе участие в следующем этапе турнира [фото]

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Россияне ликуют - российская сборная прошла в следующий этап чемпионата мира-2018, сыграв в ничью со сборной Испании, которую называли фаворитом этого турнира. За наших ребят болели не только в России, но и по всему миру. Поздравления с победой в соцсетях от бразильцев, аргентинцев, немцев.

«Спасибо, Господи, за этих крутых ребят! Вытерпели. Сдюжили. Потащили», - пишут счастливые фанаты.

Даже автогол не испортил впечатления от игры наших футболистов.

«Россия вообще щедрая на голы. И себе забила, и Испании», - пошутил один из болельщиков в Тwitter.

«Победный сейв Акинфеева можно пересматривать вечно!», - восхищается другой.

«Россия!!! Нет слов! Акинфеев - гений!».

Болельщики пишут посты обожания Игоря АкинфееваФото: СОЦСЕТИ

Также фанаты футбола предложили к "руке Бога" Марадоны добавить "ногу Бога" Акинфеева.

Не остались в стороне и политики.

«Наша сборная в 1/4 финала. МОЛОДЦЫ!», - похвалил глава правительства Дмитрий Медведев.

«Ура! Россия в четвертьфинале! Фантастика!», - пишет Алекей Кудрин.

«Поздравляю нашу сборную с фантастической и волевой ПОБЕДОЙ!!! Россия - вперёд!», - Наталья Поклонская.

«Ну что теперь. гуляй Россия! Гордится собой будем. Медведеву нужно было на поле выйти, футболистов обнять, уж Акинфеева точно нужно было. Не догадался», - отметил Эдуард Лимонов в своем микроблоге.

В соцсетях тут же появились фотожабы на тему прошедшего матча.

Лионель Месси и Криштиану Роналду ждут капитана сборной Испании Серхио РамосаФото: СОЦСЕТИ

Во время телетранляции камеры выхватили на трибунах "Лужников" семью, которая болела за наших с "большим аппетитом". Они покорили соцсети своим колоритом.

Этот кадр моментально стал интернет-мемомФото: СОЦСЕТИ

Болеть за наших надо с аппетитом!Фото: СОЦСЕТИ

В воскресенье, 1 июля, российская сборная встретилась с командой Испании на столичном стадионе «Лужники». Основное время чрезвычайно напряженного матча завершилось с ничейным счетом 1:1, после чего россияне изменили положение в свою пользу в эффектной серии пенальти (4:3).