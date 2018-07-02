Жители России смогут самостоятельно отменять регистрацию мигрантов на своей жилплощади

СЕГОДНЯ 10:54 2018-07-02T10:54:47+03:00

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В комитете Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений будут рассматривать во втором чтении законопроект, который облегчит жителям России отмену регистрации мигрантов в квартире. Сделать это будет возможно, если иностранец долго отсутствует на месте регистрации.

По словам депутата от КПРФ Сергея Гаврилова, сейчас выписать иностранца со своей жилплощади раньше оговоренного срока очень трудно – для этого он должен зарегистрироваться в другом месте, покинуть РФ или смошенничать каким-либо образом с пропиской. Выписка возможна и в случае смерти мигранта. Во всех остальных ситуациях иностранец остается прописанным в квартире. По мнению Гаврилова, такое отношение к вопросу миграции ущемляет права россиян и подвергает их риску. Кроме того, еще одним негативным аспектом является и сложность в отслеживании передвижения иностранцев про России.

Как сообщает газета Известия, для того, чтобы выписать мигранта в случае его долгого отсутствия, теперь будет достаточно отправить уведомление в МВД. По словам Максима Григорьева, руководителя группы по вопросам миграции и этнокультурной адаптации мигрантов Общественной палаты РФ, подобный подход позволить регулировать миграционную политику.