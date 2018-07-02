Сборную России поздравили с победой космонавты с МКС

СЕГОДНЯ 11:19 2018-07-02T11:19:46+03:00

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Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, российские участники 56-й экспедиции на МКС, поздравили российскую сборную с победой в матче против Испании. Космонавты активно следили за ходом игры одной восьмой финала чемпионата мира по футболу в безвоздушном пространстве и переживали так же, как и тысячи болельщиков на Земле.

После завершения матча Испании-России, Олег Артемьев высказал на своей странице в социальных сетях все эмоции и поздравил болельщиков, сборную и всю Россию целиком: «Ура! Россия вышла в четвертьфинал ЧМ 2018! Это историческая победа! Поздравляем нашу сборную, всех болельщиков, всю страну!»

Как сообщает центр подготовки космонавтов, Прокопьев и Артемьев пожелали российским футболистам продолжать играть столь же достойно и иметь космическую энергию на ЧМ-2018.

фото космонавтов из социальной сети Facebook

Напомним, что 1 июля сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата после того, как одержала победу над Испанией в серии пенальти со счетом 4-3. После завершения матча россияне отправились праздновать долгожданную победу и первый в истории выход в четверть финала, а футболисты – кричать в раздевалке «Молодцы!» и танцевать на столах.