Глава МИД Эстонии заявил, что Европа должна остановить строительство «Северного потока - 2»

СЕГОДНЯ 11:44 2018-07-02T11:44:04+03:00

Свен Миксер назвал этот проект «рычагом России для воздействия на европейскую политику»

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Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что реализация проекта газопровода "Северный поток - 2" (Nord Stream 2) не соответствует европейским интересам.

"Остановить проект попросту в интересах ЕС. Нам нужно работать над тем, чтобы диверсифицировать поставщиков и пути поставок энергоресурсов. Nord Stream 2 не является шагом в этом направлении", - сказал Миксер в интервью немецкой газете Die Welt.

Он отметил, что газопровод — это "не экономический, а геополитический проект".

По мнению эстонского министра, "Северный поток — 2" также можно назвать "рычагом России для воздействия на европейскую политику".

Напомним, проект подразумевает расширение действующего магистрального газопровода "Северный поток", который связывает Россию и Германию по дну Балтийского моря. Трубопровод пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.