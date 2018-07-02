2018-07-02T11:44:04+03:00
В мире

Глава МИД Эстонии заявил, что Европа должна остановить строительство «Северного потока - 2»

Свен Миксер назвал этот проект «рычагом России для воздействия на европейскую политику»
Екатерина БОЛГОВА
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Министр иностранных дел Эстонии Свен МиксерМинистр иностранных дел Эстонии Свен МиксерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что реализация проекта газопровода "Северный поток - 2" (Nord Stream 2) не соответствует европейским интересам.

"Остановить проект попросту в интересах ЕС. Нам нужно работать над тем, чтобы диверсифицировать поставщиков и пути поставок энергоресурсов. Nord Stream 2 не является шагом в этом направлении", - сказал Миксер в интервью немецкой газете Die Welt.

Он отметил, что газопровод — это "не экономический, а геополитический проект".

По мнению эстонского министра, "Северный поток — 2" также можно назвать "рычагом России для воздействия на европейскую политику".

Напомним, проект подразумевает расширение действующего магистрального газопровода "Северный поток", который связывает Россию и Германию по дну Балтийского моря. Трубопровод пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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