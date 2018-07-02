2018-07-02T11:56:18+03:00
Происшествия

Грабитель-рецидивист сбежал из французской тюрьмы на вертолете

Полиция разыскивает преступника и его сообщников
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция разыскивает сбежавшего заключенногоПолиция разыскивает сбежавшего заключенногоФото: АП
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Из французской тюрьмы сбежал опасный преступник. Мужчина, который отбывает 25-летнее наказание, смог улететь из колонии на вертолете.

Особо опасный рецидивист Редуан Фаид попал в заключение после разбойного нападения. Однако накануне, 1 июля, ему удалось обмануть охрану и сбежать из тюрьмы департамента Сена и Марна под Парижем.

Известно, что совершить дерзкий побег преступнику помогли трое вооруженных сообщников. Во время посещения заключенным комнаты для свиданий на территорию тюрьмы приземлился вертолет, Фаид запрыгнул на борт воздушного судна и улетел, передает Пятый канал.

Сообщается, что транспортное средство, которое зарегистрировано в Бельгии, позже было найдено сгоревшим в пригороде Парижа. Однако задержать беглеца и его помощников пока не удалось.

В результате происшествия никто не пострадал, пишет ФАН.

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