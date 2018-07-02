Роскомнадзор блокирует онлайн-казино в два раза чаще

СЕГОДНЯ 12:10 2018-07-02T12:10:12+03:00

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За полгода в России было заблокировано вдвое больше ресурсов с незаконными онлайн-казино, чем за такой же период в 2017 году. На многие сайты с азартными играми, лотереями или нелегальными букмекерскими интернет-конторами попасть теперь нельзя..

С января по июнь 2018 года было заблокировано 22 тысячи ресурсов с незаконными онлайн-играми. В Единый реестр запрещенной информации регулярно вводятся ресурсы, которые организуют и проводят азартные игры и лотереи в сети. Федеральная налоговая служба (ФСН) занимается выявлением сайтом, а Роскомнадзор – их блокировкой.

Как сообщают в ФСН, большая часть закрытых ресурсов являются «зеркалами» сайтов интернет-казино или нелегальных букмекерских контор. Количество заблокированных сайтов ежегодно растет: в 2015 году доступ был закрыт к 756 ресурсам, в 2016-м – 13 тысяч, а в 2017 заблокировали более 30 тысяч страниц.

Как отмечает Илья Массух, президент Фонда информационной демократии, рост сайтов показывает не только стремление онлайн-казино разрастаться, но и работу власти, в которой отлажены механизмы по выявлению подобных ресурсов и их дальнейшей блокировке.

Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин также отмечает жалобы на постоянную рекламу сетевых казино.

«Помимо общественного зла, которые несут нелегальные ресурсы, они также наносят ущерб организациям, работающим в легальном правовом пространстве, — например, букмекерским конторам, которые могут терять клиентов и репутацию из-за деятельности мошенников. Возможно, руководители или сотрудники легальных организаций стали чаще обращаться в Роскомнадзор с сообщениями о ресурсах с запрещенной информацией», - передают Известия слова Березина.