2018-07-02T12:41:10+03:00
Политика

Путин подписал указ о почетных наименованиях 11 воинским формированиям

Некоторые части российской армии получили имена украинских городов
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных наименований 11 воинским формированиям.

В соответствии с документом, опубликованном на портале правовой информации, почетные наименования полки и дивизии получили "в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу".

Так, некоторые части российской армии получили имена украинских городов. В одном из указов отмечается, что 381-й артиллерийский полк теперь будет называться "381-й гвардейский артиллерийский Варшавский Краснознаменный, орденов Суворова и Кутузова полк". 933-му зенитному ракетному полку присвоено наименование "Верхнеднепровский", а 90-й танковой дивизии - "гвардейская Витебско-Новгородская". 63-й танковый полк получил наименование «гвардейский Нежинский», 6-й танковый полк - «гвардейский Львовский», 102-й мотострелковый полк - «Слонимско-Померанский».

Кроме того, 68-й танковый полк теперь называется гвардейским Житомирско-Берлинским, а

400-й самоходный артиллерийский полк — "Трансильванским". 150-я мотострелковая дивизия получила имя "Идрицко-Берлинская".

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