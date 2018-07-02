В России могут начать блокировать похищенные телефоны

СЕГОДНЯ 13:10 2018-07-02T13:10:24+03:00

В Совете Федерации поддержали создание специальной базы, через которую аппарат можно будет быстро отключить

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В России могут ввести практику блокировки похищенных мобильных телефонов. В Совете Федерации. Поддержали создание специальной базы, через которую аппарат можно будет быстро отключить.

Около трети всех краж в стране составляет воровство мобильных телефонов. В год похищают примерно 185 тысяч гаджетов. До 40% устройств ввозится нелегально, в результате бюджет недополучает миллиарды рублей.

Чтобы предотвратить такое развитие событий, в России могут запустить систему учета телефонов. Согласно концепции, одобренной Совфедом, все компании и физические лица будут регистрировать в базе под уникальными кодами импортируемые телефоны. Для этого надо будет обратиться в салон связи или зайти на специальный сайт.

Телефоны, не зарегистрированные в базе, не будут работать ни у одного мобильного оператора. Через 2 года после начала регистрации начнут блокировать неучтенные аппараты. Если по каким-то устройствам возникнут сомнения, тог их владельцы получат уведомления о том, что им необходимо прояснить статус своих гаджетов, пишут «Ведомости».