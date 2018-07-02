Певец Тото Кутуньо госпитализирован

СЕГОДНЯ 13:45 2018-07-02T13:45:22+03:00

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Итальянский певец Тото Кутуньо отменил бесплатный субботний концерт в Бельгии из-за вынужденной госпитализации. 74-летнего исполнителя отвезли в больницу, где он сейчас и находится в стабильном состоянии.

Сначала сообщалось, что артисту понадобилась помощь медиков из-за проблем с сердцем. Однако после госпитализации певец поспешил успокоить своих поклонников, отметив, что он почувствовал себя плохо из-за жаркой погоды и палящего солнца. По замечанию пресс-службы, недомогание никак не связано с проблемами сердца.

"Сейчас я чувствую себя хорошо. В больнице меня устроили как дома. Здесь немалая доля врачей и медперсонала как из Италии, так и из России, то есть моя публика моя поддерживает и заботится обо мне", — рассказал Тото Кутуньо.

Как пишет сайт argument.ru, певец намерен уже через несколько дней покинуть лечебное учреждение и отправиться в международный тур.

Отметим, что Кутуньо должен был выступить как почетный гость на фестивале итальянской песни, который организовал местный культурный центр.